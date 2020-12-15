Bakasetas: Fenerbahçe beni istedi

Yunan futbolcu Bakasetas'ın adı geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı. Yunan yıldız, sezon başında Fenerbahçe ve Lazio'nun kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Beşiktaş maçında attığı iki golle, dikkatleri yeniden üzerine çeken, Alanyaspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Radyospor'a konuştu.

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

Beşiktaş'a karşı elde ettikleri 2-1'lik galibiyete değinen Bakasetas, "Arka arkaya gelen iki mağlubiyetten sonra reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Büyük ve çok iyi bir takıma karşı elde edilmiş zor bir galibiyetti. Sonunda işimizi iyi yaptık ve kazanmayı hak ettik." dedi.

"SAHADA HER ŞEYİ GÖSTERECEĞİZ"

Alanyaspor adına şampiyonluktan bahsetmek için erken olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Biz her bir maçı ayrı ayrı değerlendirip, kazanmak zorundayız. Her gün daha fazla çalışıp, tuttuğumuz bu yolda ilerlemeliyiz. En sonunda zaten hep birlikte ne yaptığımızı göreceğiz. Şampiyon olabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama mütevazı davranmalıyız. Her maç farklı bir senaryo ortaya çıkabilir. Bununla karşılaşacağız, bu nedenle hedefimize konsantre olmalıyız. Sezon çok uzun. Fazla söze gerek yok. Sahada her şeyi göstereceğiz." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE TRANSFERİMİ DÜŞÜNDÜ"

Bakasetas, Fenerbahçe ve Lazio'nun geçen yaz transferiyle ilgilendiğini söyledi: "Evet, doğru. Transferimi düşündüler; fakat sonunda Alanyaspor'dayım. Takımımı düşünüyorum. Tüm konsantrasyonum ligini kalanında takımımın hedefe ulaşması üzerine kurulu." dedi.

Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Dimitrios Pelkas'ı çok sevdiğini belirten Bakasetas, "Dimitrios benim çok iyi bir arkadaşım. Benim için bir kardeş gibi. Arkadaşlığımız çok uzun yıllara dayanıyor. Bence sezona iyi başladı. Bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Üst düzey bir oyuncu. Ancak biraz zamana ihtiyacı var. Bu çok normal. Ben de Alanyaspor'a ilk geldiğimde en iyi versiyonumu göstermek için zamana ihtiyaç duymuştum. Bu son derece normal. Bana göre Dimitrios şu ana kadar zaten iyi maçlar çıkardı; ama sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi olacağından eminim." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Yunan futbolcu, 700 bin euro karşılığında AEK'ten 2019 yılında transfer edilmişti. Bakasetas, Alanyaspor formasıyla bugüne kadar 56 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 18 gol atan Yunan yıldız 10 da asist yaptı.