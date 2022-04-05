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    Bakasetas, Sporting Lizbon ile el sıkıştı

    Bakasetas, Sporting Lizbon ile el sıkıştı

    Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yunan oyuncunun menajeri, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 12:33
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    Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Trabzonspor'un birçok oyuncusuna talip var. O isimlerden biri de Anastasios Bakasetas.

    Yunan oyuncuya Sporting Lizbon ve Torino talip olmuştu. Bakasetas, Sporting Lizbon'u tercih etti. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri Dimitriadis Xristos, Portekiz kulübüyle gelecek sezon için el sıkıştı.

    Bakasetas, Sporting Lizbon ile el sıkıştı #1

    SPORTING 12 MİLYON EURO ÖDEYECEK

    Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinde, "12 milyon euroya serbest kalır" maddesi var. Sporting Lizbon bu parayı ödemeyi kabul etti.

    Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Bakasetas, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anastasios Bakasetas, Portekiz kulübünden yıllık 2.5 milyon euro alacak.

    8 GOL 8 ASİST YAPTI

    Bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Yunan oyuncu, takımına 8 gol, 8 asistlik katkı yaptı.

    Bakasetas, Sporting Lizbon ile el sıkıştı #2


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