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    Bakasetas, Trabzonspor'un teklifini kabul etti

    Bakasetas, Trabzonspor'un teklifini kabul etti

    Trabzonspor, Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 12:04
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    Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen ve son olarak Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

    Bordo-mavililerin, Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Bakasetas'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Karadeniz ekibinin, Alanyaspor yönetiminin 3 milyon euroluk bonservis talebini aşağı çekmeye çalıştığı bildirildi.

    Bakasetas, Trabzonspor un teklifini kabul etti #1

    "YÜZDE 90'LARA YAKLAŞTI"

    Transferdeki son durumu aktaran TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, "Trabzonspor, Bakasetas transferinde sona yaklaştı. Görüşmeler dün başladı. Henüz bitmedi ama oyuncu, olumlu yanıt verdi. Alanyaspor 3 milyon euro talep ediyor. Rakamsal olarak az bir mesafe kaldı. %90'lara yaklaştı." ifadelerini kullandı.

    7 GOL 4 ASİST

    27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

    Bakasetas'ın adı, sezon başında Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

    Bakasetas, Trabzonspor un teklifini kabul etti #2

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