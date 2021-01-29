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Bakasetas, Trabzonspor'un teklifini kabul etti

Bakasetas, Trabzonspor'un teklifini kabul etti

Trabzonspor, Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdürüyor.