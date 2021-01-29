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- Bakasetas, Trabzonspor'un teklifini kabul etti
Bakasetas, Trabzonspor'un teklifini kabul etti
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 12:02
- Güncelleme : 29.01.2021 - 12:04
Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen ve son olarak Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Bordo-mavililerin, Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Bakasetas'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Karadeniz ekibinin, Alanyaspor yönetiminin 3 milyon euroluk bonservis talebini aşağı çekmeye çalıştığı bildirildi.
"YÜZDE 90'LARA YAKLAŞTI"
Transferdeki son durumu aktaran TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, "Trabzonspor, Bakasetas transferinde sona yaklaştı. Görüşmeler dün başladı. Henüz bitmedi ama oyuncu, olumlu yanıt verdi. Alanyaspor 3 milyon euro talep ediyor. Rakamsal olarak az bir mesafe kaldı. %90'lara yaklaştı." ifadelerini kullandı.
7 GOL 4 ASİST
27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Bakasetas'ın adı, sezon başında Fenerbahçe'yle de anılıyordu.