Bakasetas'ı Sporting Lizbon istiyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon, Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'a talip oldu.

Süper Lig'de namağlup lider konumda bulunan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas'a Beşiktaş'ın rakibi Sporting Lizbon talip oldu.

Bordo-mavili takımı adeta sırtlayan Yunan futbolcu Fenerbahçe maçında 2 gol birden atarak sahanın yıldızı olmuştu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon'un Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF İDDİASI

Protothema'da yer alan habere göre Sporting Lizbon kulübünün yetkilileri Trabzonspor'a reddedilemeyecek bir bonservis bedeli ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Trabzonspor'un ligde kazandığı 21 puanın 17'sinde imzası bulunan Bakasetas, bu sezon 13 maçta 7 gol atıp 3 asist yaparak en iyi sezon başlangıcına imza attı.

TRABZONSPOR'A SERVET KAZANDIRDI

Toplanan 21 puanın 17'sine direkt katkı sağlayan 28 yaşındaki orta saha, 16 milyon 900 bin TL'lik performans priminin de kulübün kasasına girmesini sağladı.

Trabzon'dan bu sezon 1 milyon 250 bin euro (13 milyon 450 bin TL) garanti ücret kazanacak olan Yunan yıldız bu performansıyla da yıllık maaşının 3 milyon 450 bin TL fazlasını kulübe kazandırmış oldu.