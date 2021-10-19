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    Bakasetas'ı Sporting Lizbon istiyor

    Bakasetas'ı Sporting Lizbon istiyor

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon, Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'a talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 12:00
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    Süper Lig'de namağlup lider konumda bulunan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas'a Beşiktaş'ın rakibi Sporting Lizbon talip oldu.

    Bordo-mavili takımı adeta sırtlayan Yunan futbolcu Fenerbahçe maçında 2 gol birden atarak sahanın yıldızı olmuştu.

    Yunan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon'un Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

    Bakasetas ı Sporting Lizbon istiyor #1

    REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF İDDİASI

    Protothema'da yer alan habere göre Sporting Lizbon kulübünün yetkilileri Trabzonspor'a reddedilemeyecek bir bonservis bedeli ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

    Trabzonspor'un ligde kazandığı 21 puanın 17'sinde imzası bulunan Bakasetas, bu sezon 13 maçta 7 gol atıp 3 asist yaparak en iyi sezon başlangıcına imza attı.

    Bakasetas ı Sporting Lizbon istiyor #2

    TRABZONSPOR'A SERVET KAZANDIRDI

    Toplanan 21 puanın 17'sine direkt katkı sağlayan 28 yaşındaki orta saha, 16 milyon 900 bin TL'lik performans priminin de kulübün kasasına girmesini sağladı.

    Trabzon'dan bu sezon 1 milyon 250 bin euro (13 milyon 450 bin TL) garanti ücret kazanacak olan Yunan yıldız bu performansıyla da yıllık maaşının 3 milyon 450 bin TL fazlasını kulübe kazandırmış oldu.

    Bakasetas ı Sporting Lizbon istiyor #3

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