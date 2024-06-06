Bakhtiyor Zaynutdinov, Zenit yolunda! Transfer kısa sürede açıklanacak Rus basını, Beşiktaş forması giyen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'e transfer olacağını duyurdu.

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Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve bu sezonu 6. sırada noktalayan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

Teknik direktörlüğe Hollandalı isim Giovanni van Bronckhorst'u getiren ve 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Son olarak kiralık sözleşmesi sona eren Joe Worrall ve sözleşmesi sonra eren Rachid Ghezzal takımdan ayrılırken bir sonraki ayrılığın Bakhtiyor Zaynutdinov olması bekleniyor.

Rus basını transferi duyurdu

Sport Express'te yer alan habere göre; Zenit, Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etti.

Haberin detaylarında Rus devinin, 26 yaşındaki Kazak oyuncu için 4.5 milyon euro ödeyeceği ve kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı söylendi.

4.5 milyon euro bedelle kadroya katıldı

Sezon başında Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro bedelle diğer bir Rusya devi CSKA Moskova'dan transfer ettiği 26 yaşındaki Kazak oyuncu bu sezon siyah-beyazlı forma ile farklı mevkilerde 37 maça çıktı ve 1 kez de gol sevinci yaşadı.