Bakhtiyor Zaynutdinov'un görev aldığı pozisyonlar Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, birçok bölgede oynayabilmesiyle dikkatleri çekiyor.

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Yaz transferi boyunca sessiz kalan ancak son günlerde yaptığı hamlelerle dikkatleri çeken Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica'nın ardından CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u da renklerine bağladı.

Transferi için İstanbul'a gelen Kazak futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon başında getirdiği mavi kart kuralı sayesinde yerli statüde forma giyebilecek.

Çok yönlü bir isim

Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kadroya katılan 25 yaşındaki futbolcu, joker özelliğiyle dikkat çekiyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Zaynutdinov, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla biliniyor.

"Kazak Necip"

Asıl mevkisi 10 numara olan oyuncu, kariyerinde kale haricinde her mevkide forma giydi. Siyah-beyazlı taraftarlar da transferin gerçekleşmesinin ardından Bakhtiyor Zaynutdinov için, "Kazak Necip" yorumları yaptı.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve kaptanlık görevi yapan Necip Uysal da birçok bölgede görev almasıyla tanınıyor.

İşte Bakhtiyor Zaynutdinov'un kariyerinde oynadığı mevkiler:

On Numara - 46 maç

Merkez Orta Saha - 28 maç

Sağ Kanat - 26 maç

Sol Kanat - 24 maç

Sol Bek - 20 maç

Stoper 17 maç

Orta Saha Sol - 13 maç

Santrfor - 3 maç

Sağ Bek - 3 maç

Önlibero - 2 maç