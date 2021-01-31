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Balıkesirspor, Yusuf Şimşek ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Cihat Arslan'ın yerine Yusuf Şimşek'i getirdi.
- İHA
- 31.01.2021 - 06:30
TFF 1. Lig’in 19. haftasında Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan Balıkesirspor’da Cihat Arslan’ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine geçtiğimiz sezonda Balıkesirspor’da görev yapan Yusuf Şimşek getirildi.
Balıkesirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor’umuzda Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirilmiştir. Yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.