Balıkesirspor'da Sedat Dursun ve Cumali Bişi sözleşme yeniledi

Balıkesirspor, iç transferde Cumali Bişi ve Sedat Dursun ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transfer iki oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Balıkesirspor stoper Sedat Dursun ve orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transfer iki oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Balıkesirspor stoper Sedat Dursun ve orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

İki futbolcu, kulüp başkanı Özgür Yılmaz ile bir araya gelerek kendilerini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeleri imzaladı.

Balıkesirspor, bu imzalarla birlikte iç transferde 7 oyuncuyla anlaşmaya varmış oldu.



