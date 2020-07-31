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- Bandırmaspor, Galatasaray'dan iki ismi kadrosuna kattı
Bandırmaspor, Galatasaray'dan iki ismi kadrosuna kattı
Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren ile anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 31.07.2020 - 15:16
- Güncelleme : 31.07.2020 - 15:16
TFF 1. Lig'e geri dönen Bandırmaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-beyazlılar, Galatasaray'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökay Güney ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bandırmaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır. Oyuncularımıza camiamıza hoş geldin diyor; birlikte nice şampiyonluklar yaşamayı temenni ediyoruz."