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    Bandırmaspor, Galatasaray'dan iki ismi kadrosuna kattı

    Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 15:16
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 15:16
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    Bandırmaspor, Galatasaray'dan iki ismi kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig'e geri dönen Bandırmaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Bordo-beyazlılar, Galatasaray'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökay Güney ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Bandırmaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır. Oyuncularımıza camiamıza hoş geldin diyor; birlikte nice şampiyonluklar yaşamayı temenni ediyoruz."

    Bandırmaspor, Galatasaray'dan iki ismi kadrosuna kattı #1

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