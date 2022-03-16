Barcelona 3 yıldızın transferini bonservis ödemeden bitiriyor

Barcelona yeni sezon öncesi kadrosuna katmak istediği 3 futbolcunun transferinde hızlandı. Katalan devi bonservis ödemeyeceği transferleri bir an önce bitirmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın gözü transferde.

Yeni sezon öncesi kadrosuna yapacağı takviyelerle güçlenmeyi amaçlayan Katalan devi, ilgilendiği üç futbolcunun transfer sürecini hızlandırıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, Danimarkalı stoper Andreas Christensen'in transferini çoktan bitirdi.

Chelsea ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki savunmacı ile anlaşmaya varan Barcelona, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Barcelona bu transfer için Chelsea'ye herhangi bir bonservis ödemeyecek.

FRANCK KESSIE ADIM ADIM CAMP NOU'YA

Milan'ın Fildişi orta sahası Franck Kessie'yi de renklerine bağlamayı hedefleyen Barcelona bu transferde de adım adım ilerliyor.

Pazartesi günü oyuncunun menajeri George Atangana ile Barça yöneticileri arasında yeni bir görüşme gerçekleşti. Şu ana kadar imzalar atılmasa da kısa süre içinde bu hamlenin de gerçekleşmesi bekleniyor.

Kessie, Milan'daki son sezonunu geçirirken Barça oyuncunun transferi için İtalyan kulübüne bonservis ödemeyecek.