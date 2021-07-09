Barcelona B, Yusuf Demir'i kiraladı

Barcelona B, Rapid Wien'den 17 yaşındaki Yusuf Demir'i 500 bin euro karşılığında kiraladı.

Barcelona kulübü dünyadaki yetenekli çocukları alt yapıdan yetiştirip bünyesine katıyor. Diğer takımlardaki genç oyuncuları da alıp yetiştiren kulüp bir yeni transfer daha yaptı.

Barcelona B Takımı, Rapid Wien'den 17 yaşındaki Türk asıllı Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Barcelona B, Yusuf Demir'i 500 bin Euro bedelle bir sezonluğuna kiraladı.

Ayrıca kulübün 10 milyon Euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.