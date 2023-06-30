Barcelona Başkanı Joan Laporta: Arda Güler'i çok istiyoruz Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'i kadrolarına katmak için çabaladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok dev takımını peşine takan Arda Güler'in geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Türkiye'ye geldi. Deco'nun genç futbolcuyu takıma katmak için oldukça hevesli olduğu ve yeni sezonda teknik direktör Xavi Hernandez ile çalışmak için Arda'yı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

"Transfer etmek için çalışıyoruz"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, sportif direktör Deco'nun Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferi için Türkiye'ye gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'i transfer etmek istediklerini söyleyen Laporta, şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Transfer etmek için çalışıyoruz.

"Ona ilgimiz çok yüksek"

Arda Güler'in uzun zamandır takip edildiğini belirten Joan Laporta, şunları söyledi:

Scout departmanımız Arda'yı takip ediyordu. Ona ilgimiz çok yüksek. Deco bu transfer için İstanbul'da.

17.5 milyon euro serbest kalma bedeli var

18 yaşındaki Arda'nın sözleşmesinde 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Geçen sezon Fenerbahçe ile 35 resmi maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetmişti.