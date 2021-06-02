Barcelona Emerson Royal'i transfer etti

Barcelona, Real Betis'in 22 yaşında Brezilyalı sağ beki Emerson Royal'i transfer ettiğini duyurdu.

Transfer sezonuna hızlı başlayan Barcelona, Sergio Agüero ve Eric Garcia'nın ardından Real Betis'te forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'i kadrosuna kattığını açıkladı.

BARCELONA HIZ KESMİYOR

Bu hafta içerisinden önce Agüero’ya sonrasında da Eric Garcia’ya imza attıran La Liga devi, Real Betis’ten 22 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'ı da 9 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Bu sezon Real Betis formasıyla 38 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.