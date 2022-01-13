Barcelona, Emirhan İlkhan'ı izlemeye gelecek

İspanyol devi Barcelona, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ı radarına aldı.

Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa maçı ile Süper Lig'deki Rizespor karşılaşmasında sergilediği performansla parmak ısırtan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, devlerin radarına girdi.

Emirhan İlkhan basamakları koşarak çıkacağa benziyor. Sadece iki maçta kalitesini ortaya koyan 17 yaşındaki genç yeteneğin performansı futbol kamuoyunu hayretler içinde bırakmıştı.

BARCELONA PEŞİNDE

İspanyol devi Barcelona'nın, 17 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğü iddia edildi. Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının yükselişi Barcelona'nın da gözünden kaçmadı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya hazırlanan Katalan devi, Emirhan İlkhan'a da listesine eklediği belirtildi.