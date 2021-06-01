Barcelona, Eric Garcia transferini açıkladı

Barcelona, Sergio Agüero transferinin ardından Manchester City ile sözleşmesi biten Eric Garcia'yı da resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Katalan devi Barcelona, kendi altyapısından yetiştirdiği ve savunma oyuncusu Eric Garcia’yı transfer etti. Agüero’yu kadrosuna katarak yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Barcelona, ikinci tranferini de duyurdu.

LA MASIA’DA YETİŞTİ

2008'de katıldığı La Masia'dan çıkarak 2017'de Manchester City'ye transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, yetiştiği kulübe döndü.

Eric Garcia ile 2025-26 sezonunun sonuna kadar bir sözleşme imzalanacağı belirtilirken, oyuncunun serbest kalma maddesi 400 milyon euro olarak belirlendi.

Eric Garcia, bu sezon 3’ü ilk 11 olmak üzere toplam 6 maça çıktı.