Barcelona, Fati'nin sözleşmesini uzattı

Barcelona, Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Barcelona, iç transferde bir hamleye imza attı.

İspanyol ekibi, 2002 doğumlu Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Barcelona imzayı '2027, rüya takım' notuyla duyurdu. Genç oyuncunun serbest kalma maddesi ise 1 milyar euro olarak belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde Pedri ile de sözleşme uzatan Barcelona, bu oyuncunun da serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirlemişti.