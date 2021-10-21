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    Barcelona, Fati'nin sözleşmesini uzattı

    Barcelona, Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 09:57
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    Barcelona, Fati'nin sözleşmesini uzattı

    Barcelona, iç transferde bir hamleye imza attı.

    İspanyol ekibi, 2002 doğumlu Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

    SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

    Barcelona imzayı '2027, rüya takım' notuyla duyurdu. Genç oyuncunun serbest kalma maddesi ise 1 milyar euro olarak belirlendi.

    Geçtiğimiz günlerde Pedri ile de sözleşme uzatan Barcelona, bu oyuncunun da serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirlemişti.

    Barcelona, Fati nin sözleşmesini uzattı #1

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