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Barcelona, Fati'nin sözleşmesini uzattı
Barcelona, Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 09:57
Barcelona, iç transferde bir hamleye imza attı.
İspanyol ekibi, 2002 doğumlu Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO
Barcelona imzayı '2027, rüya takım' notuyla duyurdu. Genç oyuncunun serbest kalma maddesi ise 1 milyar euro olarak belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde Pedri ile de sözleşme uzatan Barcelona, bu oyuncunun da serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirlemişti.