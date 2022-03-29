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    Barcelona hayranlarına Mbappe ve Haaland için kötü haber

    Barcelona başkanı Joan Laporta, kulübün mevcut ekonomik şartları altında Kylian Mbappe ve Erling Haaland transferlerinin uygun olmadığını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 19:17
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    Barcelona hayranlarına Mbappe ve Haaland için kötü haber

    Birkaç hafta önce La Liga yönetimi, Barcelona'nın maaş limitini eksi 144 milyon Euro olarak açıklamıştı. Joan Laporta, kulübün ekonomik dengesini bozmak istemiyor ve transfer döneminde kulübün mali şartlarını kabul eden yıldızlar ile anlaşmak istiyor.

    İspanyol radyosu RAC1'e konuşan Joan Laporta, mevcut ekonomik şartlar altında Kylian Mbappe ve Erling Haaland transferlerinin zorluğuna dikkat çekti.

    Katalan kulübünü maddi sıkıntıya sokmak istemeyen Laporta, "İkisi de Barcelona'ya gelmek ve oynamak istediklerini açıkça söylemedi. Bildiğim tek şey, bu rakamları harcamayı asla kabul etmeyeceğiz, hiçbir şekilde. Transferler gerçekleşirse ekonomik şartlarımız dahilinde olacak." ifadelerini kullandı.

    Barcelona hayranlarına Mbappe ve Haaland için kötü haber #1

    "ALDIĞIMIZ FUTBOLCULAR KULÜBÜN DENEGESİNİ KORUMAK ZORUNDA"

    Geçtiğimiz günlerde Haaland ve Mbappe transferleri sorulması üzerine Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte, "Ben, bu oyuncuları takımıma dahil edersem kulübümün çıkarlarına zarar vermiş olurum. Ne bu oyuncularla ilgili ne de başka yıldızlar hakkında konuşmak kulübümün çıkarlarına zarar vereceği için yorum yapmak istemiyorum. Niyetimiz; oyuncuların fiyatını yükseltmek veya takıma mali yük verebilecek oyuncuları transfer etmek değil. Aldığımız futbolcular, Barcelona’nın maaş seviyesine, kulübün sürdürülebilirliğini ve dengesini koruyan operasyonlarına uyum sağlamak zorundalar.” şeklinde yanıt vermişti.


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