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    Barcelona ile Messi arasında ipler kopma noktasına geldi

    İspanyol basınına göre, Barcelona ile Messi arasında transfer görüşmeleri çıkmaza girdi ve oyuncuyla anlaşma ihtimali çok azaldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 20:29
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 20:54
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    Barcelona ile Messi arasında ipler kopma noktasına geldi

    İspanya Ligi takımlarından Barcelona'da Lionel Messi'nin yeni sözleşme konusu kördüğüm oldu.

    Ekonomik krizde olan Barcelona, Lionel Messi ile sözleşme imzalayabilmek adına kadrosundaki yüksek maaşlı isimleri takımdan göndermeye çalışırken, flaş bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

    Barcelona ile Messi arasında ipler kopma noktasına geldi #1

    “GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ”

    İspanyol gazetesi Marca, Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin çıkmaza girdiğini duyurdu. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığı, Arjantinli yıldızın imzaya artık çok uzak olduğu belirtildi.

    Barcelona ile Messi arasında ipler kopma noktasına geldi #2

    “YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAYACAĞIM”

    Lionel Messi'nin Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağı vurgulandı. Ayrıca Messi'nin kulüp yönetimine "Yeni sözleşme imzalamayacağım" dediği iddia edildi.

    İspanyol basınının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu bu haberlerin ardından, Barcelona ve Lionel Messi cephesinden nasıl bir açıklama geleceği merakla bekleniyor.

    Barcelona ile Messi arasında ipler kopma noktasına geldi #3

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