Barcelona Inigo Martinez'i transfer etti İspanya'nın Barcelona Kulübü, Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki defans oyuncusu Inigo Martinez'i kadrosuna kattı.

İHA

Barcelona, yeni sezon çalışmaları kapsamında takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Barça son olarak Athletic Bilbao forması giyen ve sözleşmesi biten İspanyol savunma oyuncusu Inigo Martinez'i transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Martinez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Serbest kalma bedeli 400 milyon euro

32 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olduğunu bildirdi. Geride kalan sezonda Inigo Martinez, Athletic Bilbao ile La Liga’da 15, Kral Kupası’nda ise 3 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.