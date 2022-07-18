Barcelona, Kounde için çözüm arıyor

Barcelona, Sevilla'nın stoperi Jules Kounde'yi kadrosuna katmak istiyor.

La Liga'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve son olarak Robert Lewandowski'yi açıklayan Barcelona, defans hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde, Barcelona'nın Sevilla'nın Fransız stoperi Jules Kounde'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sevilla 60 milyon euro istiyor

Haberde, Barcelona'nın Sevilla'ya 45 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası önerdiği ifade edildi. Sevilla'nın ise 23 yaşındaki oyuncu için 60-65 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Devler peşindeGeçtiğimiz yaz da Kounde'yi kadrosuna katmak isteyen Chelsea'nin yanı sıra Manchester City de genç stoperle ilgileniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Nathan Ake'nin takımdan ayrılması halinde kadrosunu Kounde ile güçlendirmek istediği ifade edildi.

Sevilla formasıyla geçtiğimiz sezon 44 maçta süre alan Kounde, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

4 transfer açıklandı

Barcelona, şu ana kadar 4 oyuncunun transferini açıkladı. Kulüpleriyle sözleşmeleri biten Franck Kessie ve Andreas Christensen'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Katalan ekibi, Leeds United'dan Raphinha için 58 milyon euro ödedi.

Kulüpten önceki gün yapılan açıklamada, Robert Lewandowski'nin transferi için de Bayern Münih'le sözlü olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde transferin bonuslarla birlikte 50 milyon euroya tamamlanmasınınn beklendiği kaydedildi.