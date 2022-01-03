Barcelona, Morata transferini bitirdi

Barcelona, daha önce İspanya'da Real Madrid ve Atletico Madrid gibi rakiplerinin de formalarını giymiş olan Juventus'ta kiralık olarak oynayan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferini bitirdi.

Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Barcelona, Ferran Torres'i kadrosuna katmasının ardından flaş bir isim olarak Alvaro Morata'nın transferinde de sona ulaştı. Barcelona'nın kısa süre içerisinde Morata transferini resmen açıklaması bekleniyor.

AS'ın haberine göre Barcelona'nın Morata'nın transferi için yaptığı görüşmeler %95 oranında tamamlandı. Ufak prosedürlerin halledilmesi sonrası Morata'nın Barcelona'ya imza atacağı aktarılmakta...

18 AYLIK SÖZLEŞME İLE GELECEK

Barcelona, Morata'nın kiralık oynadığı Juventus ile önümüzdeki 6 ay için anlaşmaya varırken bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid ile de satın alma opsiyonu içeren bir kiralama adına anlaşma sağladı. Morata'nın 18 aylık bir kiralama sözleşmesi ile Barcelona kadrosuna katılması bekleniyor.

Xavi'nin profil olarak çok beğendiği ifade edilen İspanyol golcünün, 12 Ocak'taki Süper Kupa'da eski takımı Real Madrid'e karşı sahada olacağı belirtiliyor.