Barcelona, Pedri ile sözleşme yeniledi

Barcelona, Pedri'nin sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Barcelona, sözleşmesinin son senesinde olan genç yıldız Pedri ile ilgili dedikodulara bir son vererek yeni sözleşme yapıldığını resmen duyurdu.

1 MİLYAR EURO

18 yaşındaki Pedri'nin sözleşmesi, 2025/26 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Genç yıldızın serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak belirlendi.

Barcelona formasıyla 56 maça çıkan oyuncu, 4 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.