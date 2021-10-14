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Barcelona, Pedri ile sözleşme yeniledi
Barcelona, Pedri'nin sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 16:02
- Güncelleme : 14.10.2021 - 16:20
Barcelona, sözleşmesinin son senesinde olan genç yıldız Pedri ile ilgili dedikodulara bir son vererek yeni sözleşme yapıldığını resmen duyurdu.
1 MİLYAR EURO
18 yaşındaki Pedri'nin sözleşmesi, 2025/26 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Genç yıldızın serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak belirlendi.
Barcelona formasıyla 56 maça çıkan oyuncu, 4 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.