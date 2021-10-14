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    Barcelona, Pedri ile sözleşme yeniledi

    Barcelona, Pedri'nin sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:20
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    Barcelona, Pedri ile sözleşme yeniledi

    Barcelona, sözleşmesinin son senesinde olan genç yıldız Pedri ile ilgili dedikodulara bir son vererek yeni sözleşme yapıldığını resmen duyurdu.

    1 MİLYAR EURO

    18 yaşındaki Pedri'nin sözleşmesi, 2025/26 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Genç yıldızın serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak belirlendi.

    Barcelona formasıyla 56 maça çıkan oyuncu, 4 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

    Barcelona, Pedri ile sözleşme yeniledi #1

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