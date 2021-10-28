Barcelona, Sergi Barjuan'ı geçici olarak takımın başına getirdi

Barcelona, B takımını çalıştıran Sergi Barjuan'ın, geçici olarak A takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.

Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından Katalan ekibi, dün gece itibarıyla Koeman'ı görevden aldığını kamuoyuna duyurdu.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Barcelona yönetimi, takımın başına eski futbolcusu Xavi'yi getirmeyi istiyor.

Hatta bazı haberlerde yer alan ifadelere göre Xavi ve Barcelona arasında anlaşma tamamlandığı yönündeydi.

B TAKIM HOCASI GÖREVE GETİRİLDİ

Barcelona'dan yapılan açıklama ise kafaları karıştırdı. Katalan ekibi yaptığı açıklamada, B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan'ın geçici teknik direktörlüğe getirildiğini duyurdu.