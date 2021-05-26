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- Barcelona, Wijnaldum’u kadrosuna kattı
Barcelona, Wijnaldum’u kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen ve sözleşmesi bu yaz bitecek olan 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum, Barcelona’ya transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 13:54
- Güncelleme : 26.05.2021 - 14:52
Barcelona, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcu Wijnaldum ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun, önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
BARCELONA’DAN ORTA SAHA TAKVİYESİ
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, orta sahasını Wijnaldum ile güçlendirdi. Geçtiğimiz 5 sezonda Liverpool formasıyla birçok başarı yakalayan Hollandalı futbolcu, geçen sene hem Şampiyonlar Ligi’ni hem Premier Lig’i kazanmıştı.
Hollanda’nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Wijnaldum, bu sezon Liverpool formasıyla 51 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı.