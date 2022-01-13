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- Barcelona Yusuf Demir'in sözleşmesini feshetti
Barcelona Yusuf Demir'in sözleşmesini feshetti
Barcelona, Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun Rapid Wien'e geri döneceğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 14:57
- Güncelleme : 13.01.2022 - 15:00
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen açıkladı.
RAPID WIEN'E GERİ DÖNECEK
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek.
Barcelona formasıyla toplam 9 resmi maça çıkan genç futbolcu, Katalan ekibinde gol ya da asist sevinci yaşayamamıştı.