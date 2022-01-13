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    Barcelona Yusuf Demir'in sözleşmesini feshetti

    Barcelona, Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun Rapid Wien'e geri döneceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 15:00
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    Barcelona Yusuf Demir'in sözleşmesini feshetti

    İspanya La Liga ekiplerinden BarcelonaYusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen açıkladı.

    RAPID WIEN'E GERİ DÖNECEK

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek.

    Barcelona formasıyla toplam 9 resmi maça çıkan genç futbolcu, Katalan ekibinde gol ya da asist sevinci yaşayamamıştı.

    Barcelona Yusuf Demir in sözleşmesini feshetti #1

    Barcelona Yusuf Demir in sözleşmesini feshetti #2


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