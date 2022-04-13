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Barcelona'da Javier Mascherano sesleri
Barcelona Kulübü, eski futbolcusu Javier Mascherano'yu B takımının başına getirmek istiyor.
- 13.04.2022 - 09:45
- Güncelleme : 13.04.2022 - 09:47
Barcelona'yı yeniden Avrupa futbolunun lokomotifi haline getirmeyi amaçlayan Joan Laporta yönetimi çalışmalarını sürdürüyor.
Kulübün eski simge isimlerini Katalan devine geri getirmeyi amaçlayan Barcelona'da sıradaki hedef Javier Mascherano.
Sport'un haberine Barcelona, 8 sezon Katalan devinin formasını giyen Javier Mascherano'yu B takımının başına getirmek istiyor.
Teklif yapılacak
Arjantin U20 takımını çalıştıran Mascherano için kulüpte fikir birliği olduğu ve Arjantinli antrenöre teklif yapılacağı iddia edildi.
2010-2018 yılları arasında Barcelona'da top koşturan Mascherano, 2021'de Estudiantes formasıyla kariyerini noktalayıp antrenörlüğe başlamıştı.