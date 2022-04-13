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    Barcelona'da Javier Mascherano sesleri

    Barcelona Kulübü, eski futbolcusu Javier Mascherano'yu B takımının başına getirmek istiyor.
    • 13.04.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 09:47
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    Barcelona'da Javier Mascherano sesleri

    Barcelona'yı yeniden Avrupa futbolunun lokomotifi haline getirmeyi amaçlayan Joan Laporta yönetimi çalışmalarını sürdürüyor.

    Kulübün eski simge isimlerini Katalan devine geri getirmeyi amaçlayan Barcelona'da sıradaki hedef Javier Mascherano.

    Sport'un haberine Barcelona, 8 sezon Katalan devinin formasını giyen Javier Mascherano'yu B takımının başına getirmek istiyor.

    Teklif yapılacak

    Arjantin U20 takımını çalıştıran Mascherano için kulüpte fikir birliği olduğu ve Arjantinli antrenöre teklif yapılacağı iddia edildi.

    2010-2018 yılları arasında Barcelona'da top koşturan Mascherano, 2021'de Estudiantes formasıyla kariyerini noktalayıp antrenörlüğe başlamıştı.

    Barcelona da Javier Mascherano sesleri #1


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