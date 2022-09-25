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    Barcelona'da Messi için şart

    Katalan ekibi, eski yıldızı Lionel Messi'yi yeniden kadrosuna katmak isterken, Arjantinli golcüden bazı şartlar istiyor.
    • 25.09.2022 - 16:04
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    Barcelona'da Messi için şart

    Barcelona, 2020 yazında takımdan ayrılan Lionel Messi'ni yeniden kadrosuna katmak istiyor.

    İspanyol basınında yer alan haberde, Katalan devinin, Messi'nin PSG ile olan sözleşmesinin 2023 yılında sona ermesinin ardından yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı.

    Ancak Messi'nin Barcelona'ya geri dönmeyi kabul etmesi durumunda başkan Joan Laporta ve teknik direktör Xavi Hernandez'in birkaç şartının olduğu ifade edildi.

    Barcelona da Messi için şart #1

    Maaşında indirime gitmesi lazım

    35 yaşındaki futbolcunun ilk olarak maaşında ciddi bir indirime yapması gerekiyor. Messi ayrıca saha içerisinde de teknik direktör Xavi'nin kendisine biçeceği rolü kabul etmek durumunda.

    Barcelona'nın, Messi'nin geri dönmesinin kulübe pazarlama konusunda birçok fayda sağlayacağına inandığı kaydedildi.

    Barcelona da Messi için şart #2

    Taraftarları mutlu edecek

    Kulüp yönetimi ayrıca Messi transferinin taraftarı mutlu edeceğini düşünüyor.Öte yandan Xavi Hernandez ve teknik heyetin, Messi'nin hangi pozisyonda oynayacağına dair bir analiz yapacağının altı çizildi.

    Barcelona da Messi için şart #3

    Merkez artık Lewandowski'nin

    Messi'nin, Lewandowski'nin varlığı nedeniyle hücum hattının merkezinde forma giyemeyeceği hatırlatıldı. Messi'nin, sağ kanatta forma giymesi durumunda ise, kulübün güçlü bir sağ bek almak zorunda olduğu öne sürüldü.


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