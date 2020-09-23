Barcelona'dan Atletico Madrid'e gitmek isteyen Suarez'e izin çıktı

Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez, Atletico Madrid ile her konuda anlaştı.

İsmi Juventus ile anılan; bunun için İtalya’ya giderek çifte vatandaşlık için pasaport sınavına giren ancak sınavda kopya yapıldığı ortaya çıkan Uruguaylı için Atletico Madrid devreye girdi.

BARTOMEU KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Maaşında indirimi kabul eden 33 yaşındaki golcü oyuncu, Atletico ile de anlaştı. Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu ise İspanyol rakibe gitmesine sıcak bakmadığı oyuncunun satışına ilk olarak karşı çıktı.

Suarez'in temsilcilerinin geri çevrilmesinin ardından golcü oyuncu, medya önünde memnuniyetsizliğini dile getirme tehditlerinin ardından Katalan ekibi geri adım attı.

2014'te Liverpool'dan 74 milyon sterlin bonservis bedeliyle Barcelona'ya katılan; Lionel Messi ve Neymar ile birlikte takımın en etkili isimlerinden biri haline gelen Luis Suarez için Atletico, 4 milyon euroluk sembolik bir ücret ödeyecek.

198 GOL ATTI

283 maçta 198 gol kaydeden Uruguaylı golcü, Barcelona ile 4 İspanya Ligi, 4 İspanya Kral Kupası ve 1'er Şampiyonlar Ligi ile 2015'te Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı.

Atletico'da ise Luis Suarez, Barcelona'da yıllık aldığı 30 milyon euronun yarısını kazanacak.