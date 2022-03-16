Barcelona'dan Galatasaray'a transfer önceliği

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona eşleşmesi kulüp başkanlarını bir araya getirdi. İspanyol basını, Burak Elmas ve Joan Laporta'nın transfer görüşmesi yaptığını yazdı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, Katalan kulübü ile Galatasaray'ın gelecekte transfer iş birliği yapmak için anlaşmaya vardığını yazdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında taraflar Camp Nou'da karşılaşmış Burak Elmas ve Joan Laporta golsüz sona eren mücadeleyi birlikte izlemişlerdi.

LAPORTA SÖZ VERDİ

Haberde Laporta, transferde sarı-kırmızılı kulübe öncelik tanımak için Burak Elmas'a söz verdiği aktarıldı.

Katalan ekibi tarafından verilen bu sözün Barcelona'nın tecrübe için bir süreliğine kiraya göndereceği oyuncuların yurt dışındaki ilk noktasının Galatasaray olmasını kapsadığı vurgulandı.

Galatasaray, kaleci Inaki Pena'yı Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı.