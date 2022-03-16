Petrol
100.23
0.32%
Euro
16.18
0.57%
Dolar
14.72
0.11%
Altın
908.58
0.28%
Borsa
2094
0.70%
Bitcoin
594.934
4.06%
BTXN Coin
39.35
1.86%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Barcelona'dan Galatasaray'a transfer önceliği

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona eşleşmesi kulüp başkanlarını bir araya getirdi. İspanyol basını, Burak Elmas ve Joan Laporta'nın transfer görüşmesi yaptığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barcelona'dan Galatasaray'a transfer önceliği

    Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, Katalan kulübü ile Galatasaray'ın gelecekte transfer iş birliği yapmak için anlaşmaya vardığını yazdı.

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında taraflar Camp Nou'da karşılaşmış Burak Elmas ve Joan Laporta golsüz sona eren mücadeleyi birlikte izlemişlerdi.

    LAPORTA SÖZ VERDİ

    Haberde Laporta, transferde sarı-kırmızılı kulübe öncelik tanımak için Burak Elmas'a söz verdiği aktarıldı.

    Katalan ekibi tarafından verilen bu sözün Barcelona'nın tecrübe için bir süreliğine kiraya göndereceği oyuncuların yurt dışındaki ilk noktasının Galatasaray olmasını kapsadığı vurgulandı.

    Galatasaray, kaleci Inaki Pena'yı Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

    Barcelona dan Galatasaray a transfer önceliği #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    TOKİ, Tokat'ta 93 konutu satışa çıkarıyor
    Emlak

    TOKİ, Tokat'ta 93 konutu satışa çıkarıyor

    Evin bahçesine kurulan kütüphanede mahallelilerin kitap okuma etkinliği
    Kitap

    Evin bahçesine kurulan kütüphanede mahallelilerin kitap okuma etkinliği

    Görüş Bildir