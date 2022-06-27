Barcelona'dan Lewandowski için son teklif

Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak isteyen Barcelona, transferi bu hafta içinde bitirmeyi planlıyor.

Bundesliga'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sport'ta yer alan haberde Barcelona'nın, Bayern Münih'e bonuslarla birlikte 40 milyon euro teklif ettiği, Bavyera ekibinin ise 52 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Haberde, iki takım arasındaki son görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edilirken Barcelona'nın anlaşmayı bu hafta içinde tamamlamak istediği kaydedildi.

"Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil"

Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini birçok kez dile getiren Robert Lewandowski, "Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil. Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemediler. İçimden bir ses ayrılmam gerektiğini söylüyor ve bunu aşamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da gol kralı olarak tamamlayan Robert Lewandowski, 46 maçta süre alırken 50 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.