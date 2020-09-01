Barcelona'dan Lionel Messi'ye kadro dışı resti

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Manchester City ile görüşmelerini sürdürürken Katalan ekibi de yıldız futbolcuyla son bir kez görüşecek. Messi, teklifi reddederse kadro dışı kalacak.

Bayern Münih' 8-2 kaybedilen maçın ardından Lionel Messi gemileri yakmış ve Barcelona'dan ayrılmak istediğini hem kulübe hem de kamuoyuna bildirmişti.

Yıldız futbolcunun ayrılmasını istemeyen Barcelona yönetimi, futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini hatırlatarak Messi'ye bu konuda zorluk çıkarmıştı.

La Liga yönetimi de devreye girerek Messi'nin bir takıma transfer olması halinde Barcelona'ya 700 milyon euro ödenmesi gerektiğini açıklamıştı.

"YA SÖZLEŞME UZAT YA DA KADRO DIŞI KALIRSIN"

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Barcelona Başkanı Joseph Bartomeu, Lionel Messi ile görüşme kararı aldı. Bu görüşmede futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerilecek, Arjantinli yıldız teklifi reddetmesi halinde ise kadro dışı bırakılacak.

Barcelona yönetiminin süper yıldıza "Ya parayı getirirsin ya da oynamıyorsan kadro dışı bırakırım." demesi üzerine 33 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl cevap vereceği ise merak konusu.

Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.

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