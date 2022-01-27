Barcelona'nın Erling Haaland planı

Buna göre Katalan ekibinin, kulübe bağlı medya şirketi Barca Studios’un yüzde 49’luk hissesini satmaya hazırlandığı kaydedildi.

Barcelona, ekonomik kriz nedeniyle tarihinin en sıkıntılı sezon başlangıçlarından birini yaptı. Katalan devi, süperstarı Lionel Messi’yi kaybetti.

Başkan Laporta, işleri yoluna koymak için yoğun şekilde çalışıyor. Barcelona’nın transfer piyasasında yine aktif olacağını söyleyen Laporta’nun bir numaralı hedefi, Erling Haaland.

Mevcut şartlarda Barça’nın, bonservisi en az 100 milyon euro olan Norveçli gol makinesine imza attırması imkansız olarak görülüyor. Ancak Joan Laporta, bu transferi bitirmek için her yolu denemeye kararlı.

KAYNAK YARATILACAK

Laporta, geçtiğimiz günlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile ‘centilmenlik anlaşması’ yaptı. Buna göre iki ezeli rakip, transferde birbirlerinin karşısına çıkmayacak. İddiaya göre Laporta, Haaland konusunda Perez’den söz aldı. Barcelona Başkanı, Dortmund’un yıldızına mali kaynak yaratmak için de ilginç bir çözüm buldu. Barcelona, kulübe ait olan medya şirketi Barca Studios’un yüzde 49’luk hissesini satacak. Eğer istekli bir yatırımca çıkarsa, Barcelona bu satıştan 100 milyon euro gelir elde edebilir.