Barcelona'nın Haaland için tasarruf planı

Barcelona'n000000000000ın yaz transfer döneminde 1 numaralı transfer hedefinin Erling Haaland olması bekleniyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, önümüzdeki yaz transfer dönemi öncesinde tüm konsantrasyonunu Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'a vermiş durumda.

Öyle ki, ESPN'de yer alan habere göre mali olarak iyi durumda olmamalarına rağmen sportif çıkışı yakalayabilmek için Haaland'ın transferini en önemli unsur olarak gören kulüp yetkilileri, yaz transfer döneminde Norveçli santrforu kadrolarına katabilmek için diğer pozisyonlarda ucuza kaçma peşinde.

TRANSFER BÜTÇESİ HAALAND'A AYRILACAK

Transfer bütçesinin hemen hemen hepsini Haaland'a ayırıp, diğer bölgelerdeki eksikleri sözleşmesi biten oyuncularla takviye etmeyi planlayan Xavi Hernandez'in teknik direktörlüğünü yaptığı kulüp, ava çıkmış durumda. Chelsea'den iki savunmacı Cesar Azpilicueta ve Andres Christensen ve Milan'ın orta saha oyuncusu Franck Kessie'nin sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor ve Barcelona'nın bu oyuncuların da arasında olduğu en az 5 serbest statüsü kazanacak oyuncuya resmi kontrat teklifini yapması bekleniyor.

22 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 38 puanla 4. sırada yer alan Katalan bölgesi ekibi, bir maçı fazla olan lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde bulunuyor.