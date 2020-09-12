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    Barcelona'nın hedefi Jules Kounde

    Kadrosunda büyük değişiklikler yaşaması beklenen Barcelona, Jules Kounde transferi için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 16:13
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    Barcelona'nın hedefi Jules Kounde

    Teknik direktörlüğe Ronald Koeman'ın getirildiği Barcelona'da, Messi'nin de takımda kalması sonrası hareketlilik sürüyor.

    Katalan ekibi son olarak Sevilla'nın genç savunmacısı Jules Kounde için harekete geçti.

    FESİH BEDELİ 75 MİLYON

    Savunmada yaşadığı sorunlar sonrası genç stopere yönelen Barça, transfer için 75 milyon euroyu gözden çıkarmak zorunda olacak.

    Kulübü Sevilla ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu, bu şartlar altında kulübünden ayırmanın tek yolu, sözleşme fesih bedeli olan 75 milyon euroyu ödemek olacak.

    Barcelona nın hedefi Jules Kounde #1

    Kounde, 1.78 boyunda olmasına rağmen pas oyunundaki başarısı ve mental dayanıklılığı ile öne çıkıyor.

    21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz 2019 yılında 25 milyon avro karşılığında Bordeaux'dan transfer edilmişti.

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