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    Barcelona'nın yeni hocası Xavi

    Barcelona'nın yeni hocası Xavi

    Al Sadd; Xavi'nin, Barcelona'nın teknik direktörü olması için gerekli anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 14:37
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    İspanyol futbolunun ve Barcelona'nın efsane ismi Xavi, gözyaşlarıyla veda ettiği Barcelona'ya teknik direktör olarak geri döndü.

    Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barça'da iki yönetici, salı günü transfer görüşmeleri için Doha'ya gitmişti. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

    Al Saad kulübünün 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Xavi’yi bırakmak istememesi üzerine Barcelona, İspanyol teknik adamın serbest kalma bedelini ödeme kararı aldı.

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    AL-SADD AÇIKLADI

    Al Sadd CEO'su Turki Al- Ali, teknik direktör Xavi Hernandez'in Barcelona'ya gitmesi için anlaşmaların yapıldığını açıkladı.

    Turki Al-Ali, "Al Sadd yönetimi, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Barcelona'ya transferi konusunda anlaştı. Xavi, Al-Sadd'ın tarihinin önemli bir parçası oldu. Kendisine Barcelona'da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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