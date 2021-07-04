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    Barcelona,Trincao'yu Wolverhampton'a kiraladı

    Barcelona, geçen sezon Braga'dan 31 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Francisco Trincao'yu Wolverhampton Wanderers'a kiraladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 15:22
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    Barcelona,Trincao'yu Wolverhampton'a kiraladı

    Barcelona, 21 yaşındaki futbolcusu Francisco Trincao'yu Premier Lig ekiplerinden Wolves'a 1 yıllığına kiraladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Francisco Trincao satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Wolverhampton Wanderers'a kiralandı." ifadeleri yer aldı.

    BONSERVİSİNE 31 MİLYON ÖDENMİŞTİ

    Francisco’ya Barcelona 31 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

    Katalan devinde 42 maça çıkan Francisco Trincao, 3 gol atarken 2 asist yaptı.

    Barcelona,Trincao yu Wolverhampton a kiraladı #1

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