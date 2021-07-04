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Barcelona,Trincao'yu Wolverhampton'a kiraladı
Barcelona, geçen sezon Braga'dan 31 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Francisco Trincao'yu Wolverhampton Wanderers'a kiraladığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 15:22
Barcelona, 21 yaşındaki futbolcusu Francisco Trincao'yu Premier Lig ekiplerinden Wolves'a 1 yıllığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Francisco Trincao satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Wolverhampton Wanderers'a kiralandı." ifadeleri yer aldı.
BONSERVİSİNE 31 MİLYON ÖDENMİŞTİ
Francisco’ya Barcelona 31 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Katalan devinde 42 maça çıkan Francisco Trincao, 3 gol atarken 2 asist yaptı.