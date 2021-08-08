Barış Alıcı, Gençlerbirliği'ne transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Alıcı’yı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Alıcı’yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe oyuncusu Barış Alıcı ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ANKARA EKİBİ DUYURDU

Gençlerbirliği'nin sosyal medyasında "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak kadrosuna Barış Alıcı’yı kattı.

Futbola Buca ve Altınordu altyapılarında başlayan genç sağ kanat oyuncusu daha sonra Fenerbahçe’ ye transfer oldu. Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Belçika’nın Westerlo takımlarında kiralık olarak forma giyen Barış ile kulübümüz 2 yıllık kontrata imza attı.

Barış Alıcı karşılığında U17 takımımızda forma giyen Emir Ortakaya bonservisi ile birlikte Fenerbahçe ‘ye katıldı.

Emir Ortakaya’ya yeni kulübünde başarılar diliyor, Barış Alıcı’ ya Kırmızı Kara forma altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.