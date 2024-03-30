Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzı açıldı! Son teklif 16 milyon euro İtalyan ekibi Napoli, bu sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için kararlı bir tutum sergiliyor. Genç yetenek için önceki teklifini artıran Napoli, 12 milyon euroluk teklifi 16 milyon euroya çıkardı.

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Galatasaray'ın çok yönlü genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Napoli'nin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Okan Buruk'un farklı mevkilerde görev verdiği ve "Joker" olarak adlandırılan genç oyuncu için Napoli'nin teklifi giderek daha ciddi bir hal alıyor.

İtalyan ekibinin, daha önce 20 milyon euroyu bulan bir teklifini 16 milyon euro garanti ücret ve başarı bonuslarıyla birlikte 25 milyon euroya çıkardığı bildirildi.

Galatasaray yönetimi, devre arasında gelen ilk teklifte Barış Alper için 20 milyon euro garanti ücret talep etmişti.

Son görüşmelerde Napoli'nin teklifi artarken, Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan'ın Napoli Sportif Direktörü Mauro Meluso ile bir araya geldiği iddia edildi.

EURO 2024 beklenecek

Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'in ayrılması konusunda aceleci davranmak istemiyor.

Oyuncuyu elde tutmak için ücretine zam yapan Galatasaray yönetimi, Barış'ın EURO 2024'te piyasasının daha da artacağını düşünüyor.

Bu nedenle yönetim, Napoli ile şampiyona sonrasında masaya oturmayı planlıyor.

Barış Alper'in ayrılma konusundaki ısrarı halinde pazarlıkların somut bir şekilde başlayacağı belirtiliyor.

Genç futbolcu bu sezon 46 maçta oynarken 4 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı.