Barış Alper Yılmaz, İtalya yolcusu! İlk hamle geldi

Haber Merkezi

Galatasaray'a imza attığı Temmuz 2021'den bu yana büyük bir çıkış içinde olan Barış Alper Yılmaz, artık rotasını da Avrupa olarak belirledi.

Sezon başında yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olması ve başarısı sonrasında milli oyuncu da kendini hazırlamaya başladı.

Sezon başında Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu 24 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray satmamıştı. Avrupa kulüplerin radarında olan Barış Alper Yılmaz, İngilizler'den sonra İtalyanları da peşine taktı.

İTALYANCA ÖĞRENİYOR

Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekoru kıran milli yıldızın Serie A'dan talipleri var. Bu ilginin farkında olan Barış Alper, İngilizce'den sonra İtalyanca dersi almaya başladı. Avrupa hayali olan hücumcu, yabancı dil öğrenerek kendisine yatırım yapıyor.

2000 doğumlu yıldız oyuncunun son Kayserispor maçının ardından takım arkadaşı Jakobs'la kurduğu İngilizce iletişim, sar-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

AKILLARA FATİH TERİM GELDİ

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a transferi Fatih Terim'in ısrarı ile gerçekleşmişti. Ankara Keçiörengücü'nde oyuncuyu keşfeden sarı-kırmızılı kulüp, sonrasında transferi 2.1 milyon Euro'ya bitirdi. Barış, artık İtalyanca öğrenmeye başlarken akıllara da Fiorentina'ya gitmeden önce İtalyanca öğrenen Fatih Terim getirdi.

Galatasaray forması altında toplamda 132 maça çıkan milli futbolcu, 20 gol attı ve 15 asist yaptı.