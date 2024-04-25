Barış Alper Yılmaz, Premier Lig yolcusu! Zaniolo'dan da haber var Galatasaray'ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz İngiltere yolcusu. Milli yıldız için Premier Lig devi gözünü kararttı. 18 milyon euro'luk teklif sarı-kırmızılı ekibin isteğiyle 25 milyon euro bandına çıkarıldı. Öte yandan Zaniolo'nun da dönmesi bekleniyor...

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Galatasaray'ın 2021 yazında Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, bu sezonki performansıyla sarı-kırmızılı formayla dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki futbolcu, takımının ligdeki liderlik yolculuğunda önemli bir role sahip oldu. 15 gole doğrudan katkı sağlayan Barış Alper Yılmaz'ın başarısı, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de dikkat çekti ve Premier Lig ekibi Aston Villa'nın radarına girdi.

Yerli futbolcu transfer rekoru kırılabilir

İddialara göre, Aston Villa'nın 18 milyon euroluk teklifi Galatasaray'ın dikkatini çekti. Ancak Galatasaray, genç yıldızı için 25 milyon euro talep ediyor.

Sabah gazetesine göre; Aston Villa, teklifini 18 milyon eurodan 25 milyon euro seviyesine çıkardı.

Unai Emery'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Aston Villa, Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray tarihindeki en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerinde toplam 103 maça çıkarken bu maçlarda 10 gol, 11 asistlik performans sergilemesi de dikkat çekiyor.

Zaniolo dönüyor

Ayrıca, Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği bilgisi de haberin bir diğer detayı olarak öne çıkıyor.

İtalyan yıldız Zaniolo'nun bonservisinin alınmayacağı ve inişli çıkışlı bir yıl geçirdiği de transferde dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor.