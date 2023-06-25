Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan teklif yağıyor Geride kalan sezonda Galatasaray forması ile büyük bir çıkış yakalayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerini peşine taktı.

Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla önce Okan Buruk'un sonra da Milli Takım'da Stefan Kuntz'un planlarına dahil olan Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan teklif gelmeye devam ediyor.

Lazio, PSV ve Ajax gibi takımlardan teklif alan Barış için Okan Buruk'un "Kesinlikle takımda kalmalı" raporu verdiği öğrenildi.

Görev adamı olarak bilinen Barış Alper, santrfor, sağ kanat, sol kanat gibi mevkilerde yüksek verim vermesiyle dikkat çekerken, yedek kaldığı sürede de sorun çıkartmıyor. Bu özellikleriyle Okan Hoca'nın gönlünü fetheden oyuncunun gelecek sezon da kadroda yer alması bekleniyor.

4 gol 2 asistlik katkı

4 senelik sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray'da 30 maçta süre aldı. 23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı.