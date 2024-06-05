Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan talip var

İtalya Serie A'da bu sezon Thiago Motta'nın hocalığını yaptığı ve gösterdiği performansla tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne giden Bologna, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Bologna, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'la ilgileniyor.
İtalyan temsilcisinin, bu sezon Galatasaray'da çok etkili bir performans sergileyen milli oyuncu için resmi adımları kısa süre içinde atabileceği aktarıldı.
35 milyon euro bonservis bekleniyor
Bologna, Barış Alper'e alternatif olarak da Fiorentina forması giyen Christian Kouame'yi belirledi.
Napoli'nin de ilgilendiği başarılı oyuncu için Galatasaray'ın 35 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi.
Haberde, iki oyuncudan birinin transferinin sonuçlandırılmak istendiği ifade edildi. Geride kalan sezonda Galatasaray'da 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol ve 12 asistlik katkı verdi.
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