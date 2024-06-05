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Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan talip var

Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan talip var Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper'in talipleri artmaya devam ediyor. Napoli'nin daha önce teklif yapmaya hazırlandığı söylenirken, Serie A'nın flaş ekibi de devreye girdi...