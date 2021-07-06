Barış Alper Yılmaz'ın menajeri: Galatasaray'la anlaştık

Galatasaray'ın anlaştığı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, "Galatasaray ile anlaşmaya varıldı. Prodesürler hallediliyor." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın ardından bir transferde daha sona geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Keçiörengücü’nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray’ın, transfer için resmi açıklamayı gün içinde yapılması bekleniyor.

“GALATASARAY’LA ANLAŞMAYA VARILDI”

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, konuyla ilgili olarak Radyospor'a yaptığı açıklamada "Galatasaray ile anlaşmaya varıldı. Prodesürler hallediliyor. Hayırlı olsun diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek.

“OYUNCUDAKİ POTANSİYELİ GÖRÜNCE FAYDALANDIK”

Sarı-Kırmızılı taraftarların performansını büyük merakla beklediği genç yetenek için hocası İlker Püren, kısa br süre önce açıklamalarda bulundu. Keçiören'in teknik patronu İlker Püren, "Barış'la 1 yıl çalıştık. Ona 28 maçta ilk 11’de forma verdim. Geçen sezon başında kulüp yetkilileri bize oyuncuyu teslim etti. 'Bir bakalım, olmazsa kiralık veririz' denildi. Oyuncudaki potansiyeli görünce faydalandık" ifadelerini kullandı.