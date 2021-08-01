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    Barış Başdaş, Samsunspor'da

    Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 17:09
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    Barış Başdaş, Samsunspor'da

    TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.

    BARIŞ BAŞDAŞ İLE ANLAŞILDI

    Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz"

    Barış Başdaş, Türkiye'de son olarak Karagümrük formasını giymişti.

    Barış Başdaş, Samsunspor da #1

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