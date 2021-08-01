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Barış Başdaş, Samsunspor'da
Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 17:09
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.
BARIŞ BAŞDAŞ İLE ANLAŞILDI
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz"
Barış Başdaş, Türkiye'de son olarak Karagümrük formasını giymişti.