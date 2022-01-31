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- Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı
Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 10:29
- Güncelleme : 31.01.2022 - 10:58
19 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz, Galatasaray'da bu sezon A Takım'la idmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu.
Altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etmeyen ve sözleşme uzatmayan Elmaz, Fransa'nın Marsilya takımı ile anlaştı.
Elmaz, sezon sonu için geçerli olacak anlaşma ile Marsilya'nın futbolcusu olacak.
TRANSFER YASAĞININ KALKMASINI BEKLEYECEK
Fatih Terim döneminde A Takım'da fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Domenec Torrent tarafından da tercih edilmedi.
Transferdeki tek engel Marsilya'nın iki dönemlik transfer yasağının bulunması. Fransız devi transfer yasağını kaldırır kaldırmaz genç futbolcuyu kadrosuna katacak.
BU SEZON 1 DAKİKA OYNADI
Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.