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    Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı

    Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı

    Galatasaray'ın genç ön liberosu Bartuğ Elmaz, Fransız takımı Marsilya ile anlaşma sağladı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız adayı bedelsiz olarak gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 10:58
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    19 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz, Galatasaray'da bu sezon A Takım'la idmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu.

    Altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etmeyen ve sözleşme uzatmayan Elmaz, Fransa'nın Marsilya takımı ile anlaştı.

    Elmaz, sezon sonu için geçerli olacak anlaşma ile Marsilya'nın futbolcusu olacak.

    Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı #1

    TRANSFER YASAĞININ KALKMASINI BEKLEYECEK

    Fatih Terim döneminde A Takım'da fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Domenec Torrent tarafından da tercih edilmedi.

    Transferdeki tek engel Marsilya'nın iki dönemlik transfer yasağının bulunması. Fransız devi transfer yasağını kaldırır kaldırmaz genç futbolcuyu kadrosuna katacak.

    Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı #2

    BU SEZON 1 DAKİKA OYNADI

    Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.

    Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı #3


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