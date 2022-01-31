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Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı

Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı

Galatasaray'ın genç ön liberosu Bartuğ Elmaz, Fransız takımı Marsilya ile anlaşma sağladı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız adayı bedelsiz olarak gidecek.