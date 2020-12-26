Bas Dost, Club Brugge'de

Belçika ekibi Club Brugge, Hollandalı golcü Bas Dost'u kadrosuna kattı. Anlaşmanın 1.5 yıllık olduğu öğrenildi.

Adı bir dönem Türk takımlarıyla da anılan Bas Dost, Eintracht Frankfurt ile yollarını ayırdı.

Hollandalı futbolcu, bir süredir görüşme halinde olduğu Belçika ekibi Club Brugge'e transfer oldu.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

Belçika basınında yer alan haberlerde Dost'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

Dost, ülkesinin Emmen, Heracles, Heerenveen, Almanya'nın Wolfsburg, Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarında forma giydikten sonra Ağustos 2019'da Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

Hollanda Milli Takımı'nda 18 kez görev yapan Dost, Eintracht Frankfurt kariyerinde 43 maça çıkıp 15 gol atmıştı.