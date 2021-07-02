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    Başakşehir, Ahmed Kutucu ile anlaştı

    Başakşehir, Süper Lig'in 4 büyük takımının da gündemine gelen Ahmed Kutucu ile büyük ölçüde anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 17:32
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    Başakşehir, Ahmed Kutucu ile anlaştı

    Geçtiğimiz sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Başakşehir, bu sezon transferlerini erkenden bitirmeyi planlıyor.

    Bu bağlamda Başakşehir, bonservisi Schalke'de olan milli oyuncu Ahmed Kutucu'nun transferini büyük ölçüde tamamladı.

    Schalke Sportif Direktörü Rouven Schröder de oyuncunun İstanbul'a gittiğini belirtirken, küçük pürüzler kaldığını söyledi ve "Ahmed Kutucu'nun Başakşehir'e transferi henüz tamamlanmadı ancak oyuncu İstanbul'a gitti, görüşmelerine orada devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Başakşehir, Ahmed Kutucu ile anlaştı #1

    GEÇTİĞİMİZ SEZON HOLLANDA'YA KİRALANDI

    Bundesliga 2'ye düşen Schalke'de oynamak istemediğini daha önce açıklayan 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık oynadığı Heracles'te 15 maça çıkarken, 2 asist yaptı.

    Genç golcü, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi.

    Başakşehir, Ahmed Kutucu ile anlaştı #2

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