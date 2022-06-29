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    Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen'e kiraladı

    Başakşehir, genç futbolcusu Ahmet Kutucu'yu Alman ekibi Sandhausen'e kiraladı.
    • 29.06.2022 - 09:56
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    Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen'e kiraladı

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de yeni sezon öncesi bir ayrılık yaşandı.

    İstanbul ekibi, Ahmet Kutucu'nun Almanya Bundesliga 2 ekibi Sandhausen'e kiralandığını açıkladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ahmed Kutucu'nun 2022-2023 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen'de forma giyeceği belirtilerek, "Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

    Schalke’den gelmişti

    Kutucu, Temmuz 2021'de Schalke'den Başakşehir'e gelmişti.

    22 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon yalnızca 3 Süper Lig maçında forma giyerken, 1 maç da Türkiye Kupası'nda oynadı.

    Başakşehir, Ahmed Kutucu yu Sandhausen e kiraladı #1


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