Başakşehir, Ahmed Touba'yı KV Mechelen'e kiraladı Başakşehir, Cezayirli futbolcu Ahmed Touba'nın Belçika Ligi ekiplerinden KV Mechelen'e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

İHA

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir kadrosunda da ayrılık yaşandı.

Turuncu-lacivertliler, Cezayirli futbolcusu Ahmed Touba’nın Belçika temsilcisi KV Mechelen’e kiralandığını duyurdu.

"YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Ahmed Touba, 2024-2025 sezonu sonuna dek Belçika Pro League ekiplerinden KV Mechelen'e kiralanmıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve Touba için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.

GEÇEN SEZONU DA KİRALIK GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezonu da kiralık olarak İtalya temsilcisi Lecce'de geçiren 26 yaşındaki futbolcu, 6’sı Serie A ve 1’i İtalya Kupası olmak üzere 7 maçta forma giydi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)