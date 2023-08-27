Başakşehir, Ahmed Touba'yı Lecce'ye kiraladı
İHA

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 2 haftasında Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'e mağlup olan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibi, savunma oyuncusu Ahmed Touba'nın ekiplerinden Lecce'ye kiralık olarak gittiğini açıkladı.

"Yeni kulübünde başarılar dileriz"

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Ahmed Touba, bir yıllığına kiralık olarak İtalya Serie A ekiplerinden Lecce forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Touba için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.

Başakşehir, Ahmed Touba'yı Lecce'ye kiraladı

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 39 resmi maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Touba bu sezon ise 1 resmi müsabakada görev aldı.