Başakşehir, Ahmed Touba'yı Lecce'ye kiraladı Süper Lig ekibi Başakşehir, Cezayirli futbolcusu Ahmed Touba'yı İtalyan ekibi Lecce'ye kiraladı.

İHA

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 2 haftasında Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'e mağlup olan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibi, savunma oyuncusu Ahmed Touba'nın Serie A ekiplerinden Lecce'ye kiralık olarak gittiğini açıkladı.

"Yeni kulübünde başarılar dileriz"

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Ahmed Touba, bir yıllığına kiralık olarak İtalya Serie A ekiplerinden Lecce forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Touba için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 39 resmi maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Touba bu sezon ise 1 resmi müsabakada görev aldı.